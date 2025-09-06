Griezmann : Son successeur annoncé en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Véritable légende de l’équipe de France, Antoine Griezmann a tiré sa révérence avec les Bleus. Retraité du football international depuis un an, le milieu offensif n’a jamais été remplacé au sein du système de Didier Deschamps. Mais avec Michael Olise, le sélectionneur français semble tenir le joueur au profil similaire à celui de « Grizou ».

En septembre 2024, Antoine Griezmann annonçait sa retraite internationale. Véritable patron de l’équipe de France depuis dix ans, le natif de Mâcon a depuis laissé derrière lui un problème important à Didier Deschamps. De par son profil, Griezmann était le véritable dépositaire du jeu des Bleus, et pendant de longs mois, son absence s’est clairement faite ressentir. Cependant, alors qu’il a comptabilisé ce vendredi sa neuvième sélection en Bleu, Michael Olise semble prendre le relais de la légende Griezmann.

Olise fait rêver Deschamps Buteur et une nouvelle fois auteur d’une belle prestation, le phénomène du Bayern Munich a été félicité par Didier Deschamps. « Michael est rayonnant. Il rayonne dans le jeu. Il a la justesse technique, il a le volume, il est intelligent dans ses déplacements... Il a tout. Il fait de très bonnes choses avec le Bayern Munich et avec nous aussi. Évidemment, ça a pris un peu de temps. Mais la qualité, il l'avait. C'est bien pour nous parce qu'il apporte beaucoup de liant, il est capable d'alterner sa position, dans l'axe et à droite, c'est très juste techniquement. Il nous apporte vraiment beaucoup », a ainsi lâché le sélectionneur au micro de TF1.