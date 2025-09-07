PSG - Transfert de dernière minute : La grande annonce du Qatar !

Alexis Brunet

Le mercato a beau avoir fermé ses portes en France lundi dernier, le PSG a annoncé ce dimanche un ultime transfert. En effet, le club de la capitale perd Presnel Kimpembe, qui rejoint le Qatar Sports Club. Un départ hautement symbolique, car le défenseur français était présent à Paris depuis de très nombreuses années. Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs tenu à lui rendre hommage.

Lors des derniers jours du mercato, le PSG a essayé de se débarrasser de nombreux joueurs indésirables. Une mission qu’a plutôt réussi Luis Campos, car ce dernier a réussi à faire partir Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou bien encore Carlos Soler. Mais alors que l’on pensait que c’était fini, le champion de France vient d’annoncer une ultime vente.

Presnel Kimpembe file au Qatar Pas utilisé depuis le début de la saison et très peu utilisé la saison dernière (seulement 76 minutes de jeu), Presnel Kimpembe quitte le PSG. Ce dimanche, le club de la capitale a annoncé avoir trouvé un accord avec le Qatar Sports Club pour le transfert définitif de son champion du monde. Un départ très symbolique puisque le défenseur central était à Paris depuis 2005, date de son entrée au centre de formation. Au total, il aura disputé 241 rencontres avec l’équipe première, tout en remportant 24 trophées.