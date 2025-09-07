Officiel : Le PSG annonce le transfert d'un champion du monde !

Alexis Brunet

Le mercato a fermé ses portes depuis quelques jours, mais le PSG a conclu un ultime transfert. En effet, le club de la capitale vient d’annoncer le départ de Presnel Kimpembe vers le Qatar Sports Club. Le défenseur central quitte donc Paris après y avoir passé vingt ans de sa vie. Une page se tourne.

Cet été, le PSG ne s’est pas montré très actif en terme d’arrivées. Le club de la capitale n’a fait venir que trois nouveaux joueurs et il s’est surtout attelé à vendre. De nombreux éléments ont ainsi quitté Paris et le champion de France vient même d’annoncer un ultime départ.

Kimpembe quitte le PSG Alors que des rumeurs faisaient état depuis plusieurs jours d’un possible départ de Presnel Kimpembe, le PSG a confirmé ce dimanche le départ du champion du monde. « Sous la tunique Rouge & Bleu, Presnel Kimpembe a disputé 241 rencontres, inscrit 3 buts, délivré 2 passes décisives et porté à 31 reprises le brassard de capitaine. Il est également le 3e joueur le plus titré de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 8 titres de Champion de France, 7 Coupe de France, 6 Trophée des Champions, 5 Coupe de la Ligue et une Ligue des Champions. Enfant de la région parisienne, Titi, capitaine et leader, Presnel Kimpembe restera pour toujours un joueur majeur dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Le club et ses supporters le remercient pour toutes ces années et lui souhaitent une bonne continuation pour la suite de sa carrière », écrit notamment le club de la capitale à travers un communiqué. Le défenseur central rejoint dans le cadre d’un transfert définitif le Qatar Sports Club et il tentera donc de relancer sa carrière qui stagne depuis quelques années la faute à de graves blessures.