Mbappé - Transfert au Real Madrid : «Il m'appelle toutes les deux heures», l'annonce surprise en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France est de plus en plus présente au Real Madrid. Après Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé, place à Ibrahima Konaté ? Présent sur le plateau de Téléfoot, le joueur de Liverpool a fait une blague au sujet de Mbappé dans le cadre de son éventuelle venue l'été prochain.

Kylian Mbappé a pris le chemin du Real Madrid à l'été 2024 au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Dès lors, son rêve de gosse prenait forme puisqu'il a pu arborer la tunique de la Casa Blanca. Quand bien même il a dû se contenter de la Supercoupe d'Europe et de la Coupe intercontinentale, Mbappé a tout de même terminé meilleur buteur de la dernière saison de Liga et soulier d'or européen.

Après Mbappé, Konaté arrive aussi libre au Real Madrid ? Pour l'acte II de son histoire avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est déjà parti sur de bonnes bases avec 3 buts en autant de matchs de Liga et un carton plein au niveau comptable. Leader du championnat espagnol, le club merengue s'est renforcé cet été avec Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ou encore Franco Mastantuono pour ne citer qu'eux. Et pour le mercato estival de 2026 ? Une arrivée libre de tout contrat d'Ibrahima Konaté au Real Madrid (26 ans) ?