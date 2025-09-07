Mbappé - Transfert au Real Madrid : «Il m'appelle toutes les deux heures», l'annonce surprise en équipe de France !

L'équipe de France est de plus en plus présente au Real Madrid. Après Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé, place à Ibrahima Konaté ? Présent sur le plateau de Téléfoot, le joueur de Liverpool a fait une blague au sujet de Mbappé dans le cadre de son éventuelle venue l'été prochain.
Kylian Mbappé a pris le chemin du Real Madrid à l'été 2024 au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Dès lors, son rêve de gosse prenait forme puisqu'il a pu arborer la tunique de la Casa Blanca. Quand bien même il a dû se contenter de la Supercoupe d'Europe et de la Coupe intercontinentale, Mbappé a tout de même terminé meilleur buteur de la dernière saison de Liga et soulier d'or européen.
Après Mbappé, Konaté arrive aussi libre au Real Madrid ?
Pour l'acte II de son histoire avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est déjà parti sur de bonnes bases avec 3 buts en autant de matchs de Liga et un carton plein au niveau comptable. Leader du championnat espagnol, le club merengue s'est renforcé cet été avec Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ou encore Franco Mastantuono pour ne citer qu'eux. Et pour le mercato estival de 2026 ? Une arrivée libre de tout contrat d'Ibrahima Konaté au Real Madrid (26 ans) ?
«Kylian Mbappé vous met un peu la pression pour venir ? Il m'appelle toutes les deux heures !»
Invité à s'exprimer sur Téléfoot concernant son apprentissage de la langue espagnole, Ibrahima Konaté a été mis sur le grill sur le plateau de l'émission de TF1. Le défenseur de Liverpool en a profité pour faire une petite blague sur l'éventuelle pression de Kylian Mbappé pour qu'il le rejoigne au Real Madrid. « La presse espagnole vous envoie au Real Madrid la saison prochaine, Kylian Mbappé vous met un peu la pression pour venir ? Il m'appelle toutes les deux heures ! (Rires) Non, non ».