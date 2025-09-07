Transfert au PSG : «Je suis heureux», le feuilleton est relancé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Randal Kolo Muani n'était toujours pas le bienvenu au PSG après son prêt à la Juventus d'une demi-saison où il a partagé le vestiaire de la Vieille Dame avec Khéphren Thuram. Au moment de renégocier un nouvel accord, le Paris Saint-Germain aurait pris la température dans le dossier Khéphren Thuram, sans succès. La faute à l'international français ?

Le Paris Saint-Germain a compté sur Warren Zaïre-Emery pour faire souffler l'un des trois membres du trio titulaire au milieu de terrain dans l'esprit de Luis Enrique en seconde partie de saison dernière. Pour la suite, les hauts décideurs du PSG auraient pris en considération l'éventuelle signature de Khéphren Thuram à l'occasion de l'intersaison d'après Tuttosport.

Kolo Muani a donné des idées au PSG avec Thuram ? Le média italien s'est attardé ce dimanche sur des discussions entre les dirigeants du PSG et leurs homologues de la Juventus ayant vraisemblablement eu lieu pendant l'été. Néanmoins, ces échanges initialement engagés dans le cadre de la renégociation d'un nouveau terrain d'entente autour de la situation de Randal Kolo Muani, n'ont rien donné. L'international français est resté à Continassa et compterait bien honorer son contrat courant jusqu'en juin 2029.