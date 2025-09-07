Transfert à l'OM : Un sauvetage de dernière minute ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les championnats les plus médiatisés du football européen ne semblent pas s'être agités pour le recrutement d'Amine Harit à l'intersaison, faisant toujours de lui un joueur de l'OM bien que les décideurs marseillais lui aient signifié sa volonté de mettre un terme à leur collaboration. Les mercato en Arabie saoudite et au Qatar sont cependant toujours ouverts au business...

L'Olympique de Marseille devait effectuer un mercato d'ajustements comme Pablo Longoria l'avait assuré pendant sa traditionnelle conférence de presse de fin de saison afin de dresser un bilan. Finalement, entre rendez-vous manqués avec le polyvalent Joel Ordonez notamment, obligeant le club à recruter plusieurs profils pour pallier le vide, et bagarre dans le vestiaire engendrant deux départs, les dirigeants marseillais ont fini par accueillir 12 nouvelles têtes pendant le mercato estival.

Amine Harit prend la porte ? Dans le sens des départs, ils sont nombreux à avoir pris la porte. Tout ne s'est cependant pas passé comme prévu puisque Pol Lirola, Neal Maupay, Ruben Blanco ou encore Amine Harit répondent toujours présents à la Commanderie. Et ce, bien qu'ils aient été placés dans le loft des indésirables dont une discussion franche entre l'OM et Harit au début du mercato pour lui signifier que son histoire sportive à Marseille appartenait désormais à l'histoire, aucun départ n'a été enregistré.