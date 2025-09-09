«Hallucinant», le PSG a perdu un phénomène ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré sa chute en termes de popularité en France, Kylian Mbappé reste un joueur très efficace sur le terrain et vendredi dernier, il est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France, à égalité avec Thierry Henry. A 26 ans, il se rapproche grandement des records. Une performance exceptionnelle que Pierre Ménès souhaite saluer.

Considéré depuis des années comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé a fini par rejoindre le Real Madrid l'année dernière. Son départ du PSG ne s'est pas fait en douceur et cet épisode, conjugué à un rendement très moyen en Equipe de France, a fragilisé sa popularité auprès du public français. Mais il marquera à vie l'histoire de l'Equipe de France et du football français. Pierre Ménès estime qu'il ne faut pas passer à côté de ce grand talent.

Kylian Mbappé encore plus près des records En difficulté l'année dernière en Equipe de France, Kylian Mbappé a inscrit son 51ème but avec le maillot des Bleus contre l'Ukraine, un chiffre exceptionnel. Il rejoint ainsi Thierry Henry et a Olivier Giroud dans le viseur. « Il est deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus, et meilleur passeur de l’histoire des Bleus, il ne faut pas l’oublier. Ca veut dire que Kylian laissera une trace indélébile dans l’histoire du football français » rappelle Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. A 26 ans, il a encore une longue carrière devant lui.