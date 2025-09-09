Mercato - PSG : Le rendez-vous à 50M€ !

Axel Cornic

C’est un mercato estival assez calme qui s’est terminé pour le Paris Saint-Germain, avec tout de même quelques changements importants comme le départ de Gianluigi Donnarumma et l’arrivée de Lucas Chevalier. Mais l’hiver s’annonce déjà très chaud, puisque la presse italienne annonce une première piste importante pour la prochaine fenêtre du marché des transferts.

Après un recrutement d’appoint, le PSG est reparti pour une nouvelle saison. Elle s’annonce riche en rebondissements, avec Luis Enrique et ses hommes qui vont devoir défendre leur titre en Ligue des Champions et surtout, montrer un visage aussi séduisant que l’année dernière. Mais avec quels joueurs ?

Le PSG ne lâche par Koné Car l’effectif parisien pourrait changer au cours de cette saison, avec l’arrivée d’un nouvel international français. C’est en tout cas ce qu’annonce La Gazzetta dello Sport, pour qui un rendez-vous serait déjà programmé entre le PSG et l’AS Roma, pour discuter d’un transfert de Manu Koné. Passé notamment par le TFC et le Borussia Mönchengladbach, le milieu a totalement explosé depuis son arrivée en Serie A.