Greenwood : L’OM tente un gros transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM a exploré de nombreuses pistes pour étoffer son mercato. Pour l'aile droite, les dirigeants avaient coché le nom de Malcom, joueur brésilien de 28 ans qui évolue à Al-Hilal. L'ancien des Girondins de Bordeaux n'a finalement pas bougé puisque ce n'était pas forcément la priorité annoncée. L'OM a tout de même pris des renseignements sur ce transfert qui aurait coûté cher.

Après son passage à Bordeaux, Malcom réalise une saison décevante au FC Barcelone en 2018-2019 et il finit par rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg, où il prendra même la nationalité russe. Estimé à 22M€ d'après le site spécialisé Transfermarkt, il aurait pu rejoindre les rangs de l'OM cet été.

L'OM s'est penché sur Malcom Comme le révèle Foot Mercato, parmi les noms évoqués du côté de Marseille figurait celui de Malcom. Le Brésilien de 28 ans connaît bien la Ligue 1 et son profil aurait pu convenir. L'idée aurait été de concurrencer Mason Greenwood sur le côté droit mais cela ne s'est pas fait. Aucune discussion concrète n'a eu lieu entre les deux parties finalement.