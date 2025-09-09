Greenwood : L’OM tente un gros transfert !

Cet été, l'OM a exploré de nombreuses pistes pour étoffer son mercato. Pour l'aile droite, les dirigeants avaient coché le nom de Malcom, joueur brésilien de 28 ans qui évolue à Al-Hilal. L'ancien des Girondins de Bordeaux n'a finalement pas bougé puisque ce n'était pas forcément la priorité annoncée. L'OM a tout de même pris des renseignements sur ce transfert qui aurait coûté cher.
Après son passage à Bordeaux, Malcom réalise une saison décevante au FC Barcelone en 2018-2019 et il finit par rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg, où il prendra même la nationalité russe. Estimé à 22M€ d'après le site spécialisé Transfermarkt, il aurait pu rejoindre les rangs de l'OM cet été.
L'OM s'est penché sur Malcom
Comme le révèle Foot Mercato, parmi les noms évoqués du côté de Marseille figurait celui de Malcom. Le Brésilien de 28 ans connaît bien la Ligue 1 et son profil aurait pu convenir. L'idée aurait été de concurrencer Mason Greenwood sur le côté droit mais cela ne s'est pas fait. Aucune discussion concrète n'a eu lieu entre les deux parties finalement.
L'OM voulait un ailier droit
Cet été, l'OM a décidé de se rendre une nouvelle fois très actif sur le mercato. Parmi les postes à renforcer, l'aile droite urait pu voir débarquer Edon Zhegrova, dont le transfert semblait proche en fin de mercato. L'option Malcom n'a finalement jamais été vraiment explorée. Le Brésilien est sous contrat à Al-Hilal jusqu'en 2027.