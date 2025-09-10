PSG - Transfert à 10M€ : Le mensonge dénoncé sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Transféré définitivement à Fenerbahçe contre 10M€ après y avoir été prêté en deuxième partie de saison dernière, Milan Skriniar a démenti les rumeurs l’envoyant à l’AC Milan, lui qui avait rejoint le PSG en provenance de l’Inter Milan. Le défenseur âgé de 30 ans se sent bien à Istanbul et n’envisage pas forcément un retour en Italie, même si « rien n'est impossible ».

Après y avoir passé la deuxième partie de la saison dernière, Milan Skriniar a fini par rejoindre définitivement Fenerbahçe. Le 31 juillet dernier, le PSG a officialisé le départ de l’international slovaque (81 sélections), dans le cadre d’un transfert estimé à 10M€, deux ans après son arrivée libre en provenance de l’Inter Milan, lui qui n’avait joué que cinq matchs avec le club de la capitale lors de l’exercice 2024-2025 avant d’être prêté en Turquie.

« Je n'ai jamais parlé avec le Milan » Avant qu’il ne rejoigne Fenerbahçe, un intérêt de l’AC Milan était évoqué pour Milan Skriniar en début de mercato. Ce que le défenseur âgé de 30 ans a démenti. « Je n'ai jamais parlé avec le Milan. Je n'ai jamais eu de contacts avec le club. Même mon agent n'était pas au courant », a-t-il assuré dans un entretien accordé à MilanNews.it.