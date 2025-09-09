OM : Le mercato n’est pas fini, un «renfort de taille» officialisé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir signé son premier contrat professionnel avec l’OM en mai 2024, Raimane Daou va partir chercher du temps de jeu en National. Comme officialisé par le club ce mardi, le milieu de terrain âgé de 20 ans a rejoint le Sporting Club Aubagne Air-Bel, où il est prêté jusqu’à la fin de la saison.

Alors qu’il n’est plus apparu en match officiel avec les professionnels depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, Raimane Daou va partir s’aguerrir en National, pas très loin de Marseille. Âgé de 20 ans, le milieu de terrain avait été lancé en pro par Jean-Louis Gasset lors de la saison 2023-2024, avant de signer son premier contrat professionnel avec l’OM.

Daou prêté au Sporting Club Aubagne Air-Bel Lié jusqu’en juin 2027 à son club formateur, Raimane Daou évoluera au Sporting Club Aubagne Air-Bel cette saison. Ce mardi, le pensionnaire de National a officialisé l’arrivée de l’international comorien (4 sélections) en provenance de l’OM, dans le cadre d’un prêt.