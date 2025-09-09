Clash au PSG : Nouvelle révélation sur Kylian Mbappé !

Axel Cornic

Après six années passées ensemble, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se sont quittés en très mauvais termes. Le départ en fin de contrat de la star français a soulevé une énorme polémique, qui continue de faire parler d’ailleurs, avec des nouvelles révélations sur son annonce au président Nasser Al-Khelaïfi.

Certains auraient rêvé d’une meilleure fin. Arrivé en 2018 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé a marqué l’histoire du PSG, où il ne semble pourtant plus être le bienvenu. Son départ au Real Madrid en juin 2024 a laissé des traces profondes et les tensions sont toujours là, même si de l’eau a coulé sous les ponts depuis. D’ailleurs, un litige financier les oppose encore maintenant, avec la justice qui n’a toujours pas tranché.

« Le PSG et l’entourage de Mbappé savent que j’ai l’info » Il faut dire que la séparation entre Mbappé et le PSG n’a rien à envier à un scénario de film. Et on en apprend un peu plus sur la fuite de l’information concernant son départ avec l’ouvrage De l'enfer au paradis, coécrit par Fabrice Hawkins et Apolline Bouchery. « Le PSG et l’entourage de Mbappé savent que j’ai l’info. C'est à ce moment que commence la croisade médiatique des deux parties » a expliqué le spécialiste mercato de RMC, invité dans l’émission Rothen s’enflamme.