Transfert - OM : Un grand nom du PSG fait une demande inattendu à De Zerbi !

Arrivé cet été à l'OM où il est prêté par la Juventus avec une option d'achat, Timothy Weah est utilisé au poste de latéral droit par Roberto De Zerbi. Une utilisation très défensive qui agace Mauricio Pochettino. Le sélectionneur de Etats-Unis regrette que l'ancien joueur du PSG n'exploite pas plus ses qualités offensives en club, ce qui nuit à son rendement global.

Formé en tant qu'ailier, Timothy Weah a été reconverti en tant qu'ailier d'abord au LOSC puis à la Juventus. Cet été, le joueur formé au PSG s'est engagé avec l'OM où il est prêté toute la saison et Roberto De Zerbi a décidé de l'utiliser encore plus bas puisqu'il a joué latéral droit à Marseille. Une situation qui ne plaît pas du tout au sélectionneur des Etats-Unis, un certain Mauricio Pochettino.

Pochettino interpelle De Zerbi « Ces derniers mois, il a joué à un poste complètement différent de ce que nous exigeons aujourd’hui. C’est un joueur qui peut être très agressif en attaque », a constaté l'ancien joueur et entraîneur du PSG en conférence de presse après la défaite en amical contre la Corée du Sud (0-2).