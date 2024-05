Mercato - OM : Une pépite se lâche après sa signature

Hugo Chirossel

Âgé de 19 ans, Raimane Daou a fait ses grands débuts avec l’OM cette saison. Jean-Louis Gasset l’avait lancé dans le grand bain contre le Benfica Lisbonne en quart de finale de la Ligue Europa. Mardi, le milieu de terrain a signé son premier contrat professionnel, une fierté pour ce joueur formé à Marseille.

Lors de ses trois mois passés à l’OM, Jean-Louis Gasset n’a pas hésité à faire confiance aux jeunes. Ils sont trois à avoir fait leurs débuts en professionnel sous les ordres du technicien français : Keyliane Abdallah, Gaël Lafont et Raimane Daou. Ce dernier, qui a joué contre le Benfica Lisbonne et Toulouse, a signé son premier contrat professionnel ce mardi, comme annoncé par l’OM.

Premier contrat pro pour Daou

« Arrivé à l’OM en 2021 en provenance d’Air-Bel, Raimane Daou a signé aujourd’hui son premier contrat professionnel avec son club formateur. Né au Comores le 20 novembre 2004, Raimane Daou a rejoint la France très jeune. Pur produit marseillais, ce milieu de terrain récupérateur et relayeur est international A comorien. Cette saison, à seulement 19 ans, il a fait deux entrées avec l’équipe professionnelle cette saison, contre Toulouse et Benfica », a annoncé l’OM sur son site internet.

« Hâte de mouiller le maillot pour ce grand club »