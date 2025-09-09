L’OM d’accord avec un attaquant : Grosse révélation sur le mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours très actif sur le mercato, l'OM pensait boucler une nouvelle arrivée à la fin en accueillant Edon Zhegrova. Le Kosovar, dont le départ de Lille semblait acté, était tout proche de signer puisqu'un accord avait été trouvé. Pourtant c'est un autre club de Ligue 1 qui aurait pu rafler la mise puisqu'il a été proposé à l'AS Monaco.

Ailier droit de 26 ans, Edon Zhegrova a vu son nom beaucoup circuler sur le mercato ces dernières semaines. Alors que l'on pensait un moment qu'une signature à l'OM était imminente, le Kosovar a fini par rejoindre la Juventus jusqu'en 2030. Il avait été auparavant proposé à l'AS Monaco, en même temps que Paul Pogba.

L'OM passe à côté de Zhegrova Malgré un accord contractuel trouvé avec le joueur, l'OM n'a pas réussi à mettre la main sur Edon Zhegrova. Il faut dire que le Kosovar de 26 ans ne manque pas de prétendants. Il avait même été proposé à Monaco, alors que l'OM était déjà sur son dossier, comme le rapporte Foot Mercato. Monaco, qui a déjà validé les arrivées de Paul Pogba et d'Ansu Fati, a également failli dans ce dossier.