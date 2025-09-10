Lamine Yamal : Le transfert surréaliste à 5M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal a pris une nouvelle dimension depuis l'Euro 2024 qu'il a remporté avec l'Espagne. Et pourtant, sa carrière aurait pu être totalement différente lorsqu'en 2022 le Bayern Munich avait la possibilité de le recruter pour seulement 5M€.

Depuis son Euro exceptionnel avec l'Espagne il y a un an, Lamine Yamal a pris une nouvelle dimension et s'impose déjà comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Candidat au Ballon d'Or dont il fait figure de favori avec Ousmane Dembélé, l'ailier espagnol aurait toutefois pu connaître un autre destin.

Le Bayern rate le coup du siècle avec Yamal En effet, selon les informations de BILD, en 2022 Hasan Salihamidzic et Marko Neppe, alors dirigeants du Bayern Munich, se rendent à Barcelone pour négocier un transfert de Gavi lorsqu'ils tombent sur une vidéo de Lamine Yamal, alors âgé de 14 ans. Très impressionnés, les Bavarois entrent ainsi en contact avec Ivan de la Peña, conseiller du joueur.