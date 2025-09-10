Lamine Yamal : Le transfert surréaliste à 5M€ !

Présenté comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal a pris une nouvelle dimension depuis l'Euro 2024 qu'il a remporté avec l'Espagne. Et pourtant, sa carrière aurait pu être totalement différente lorsqu'en 2022 le Bayern Munich avait la possibilité de le recruter pour seulement 5M€.
Depuis son Euro exceptionnel avec l'Espagne il y a un an, Lamine Yamal a pris une nouvelle dimension et s'impose déjà comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Candidat au Ballon d'Or dont il fait figure de favori avec Ousmane Dembélé, l'ailier espagnol aurait toutefois pu connaître un autre destin.
Le Bayern rate le coup du siècle avec Yamal
En effet, selon les informations de BILD, en 2022 Hasan Salihamidzic et Marko Neppe, alors dirigeants du Bayern Munich, se rendent à Barcelone pour négocier un transfert de Gavi lorsqu'ils tombent sur une vidéo de Lamine Yamal, alors âgé de 14 ans. Très impressionnés, les Bavarois entrent ainsi en contact avec Ivan de la Peña, conseiller du joueur.
Jorge Mendes change tout
Mais un homme va tout changer : Jorge Mendes. En effet, Lamine Yamal va confier ses intérêts au super-agent portugais qui va fixer un prix de 5M€ pour l'ailier espagnol. Une somme qui peut paraître symbolique aujourd'hui, mais qui ne l'était pas pour un joueur de 14 ans. Par conséquent, ce transfert ne fera pas l'unanimité au Bayern Munich mais qui va stopper les discussions. La suite tout le monde la connaît désormais, surtout du côté du FC Barcelone.