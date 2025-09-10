Lamine Yamal - Ballon d’Or : La trahison à l’étranger !

Pierrick Levallet

L’identité du lauréat du Ballon d’Or 2025 sera révélée le 22 septembre prochain. Si Ousmane Dembélé fait logiquement partie des grands favoris, Lamine Yamal a également des cartes à jouer. Le phénomène du FC Barcelone a ébloui son monde cette saison. Mais au Maroc, pays dont il est originaire, on ne milite pas vraiment pour lui.

Le 22 septembre prochain, France Football va enfin révéler l’identité du lauréat du Ballon d’Or 2025. Le graal pourrait revenir à Ousmane Dembélé, auteur de la meilleure saison de sa carrière. L’attaquant de 28 ans (35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs) a été l’un des grands artisans du sacre historique du PSG en Ligue des champions.

Ousmane Dembélé en guerre avec Lamine Yamal pour le Ballon d'Or Mais Ousmane Dembélé n’est pas le seul à pouvoir prétendre au Ballon d’Or. Lamine Yamal fait également partie des favoris. Du haut de ses 18 ans, l’international espagnol a ébloui son monde avec le FC Barcelone. Cependant, le crack des Blaugrana ne semble pas avoir convaincu tout le monde.