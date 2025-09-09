Affaire Dembélé : Le PSG évite une nouvelle catastrophe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir perdu coup sur coup Désiré Doué et Ousmane Dembélé, le PSG doit trembler pour cette fin de trêve internationale. Néanmoins, les Parisiens ont reçu une excellente nouvelle en provenance du Brésil où Carlo Ancelotti a décidé de laisser au repos Marquinhos pour le déplacement toujours périlleux en Bolivie.

Le PSG est frappé de plein fouet pas le syndrome FIFA, à savoir les blessures de joueurs durant la trêve internationale. En effet, lors du matche de l'équipe de France, le club de la capitale a perdu coup sur coup Désiré Doué et Ousmane Dembélé absents respectivement 4 et 6 semaines.

Ancelotti laisse Marquinhos au repos Par conséquent, au sein du staff du PSG, on doit suivre cette fin de trêve internationale avec inquiétude. Cependant, Carlo Ancelotti a du rassurer son ancien club. Selon Globo, le nouveau sélectionneur du Brésil va effectivement laisser au repos Marquinhos pour le déplacement toujours particulière à La Paz où le stade est situé à 4 000m d'altitude. Déjà qualifiée, la Seleçao peut se permettre de faire tourner contre la Bolivie, ce qui permettra également à Carlo Ancelotti de tester d'autres joueurs.