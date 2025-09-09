Marie Portolano - Karim Benzema : Pierre Ménès confirme !

L'année dernière, Marie Portolano a sorti un livre dans lequel elle revient sur les épisodes de violences sexistes auxquelles elle a dû faire face pendant sa carrière. La journaliste n'accuse personne directement mais Pierre Ménès pense qu'il est identifiable et il a décidé de porter plainte. Une décision qui a fini par provoquer la mise en examen de Marie Portolano, une procédure normale et très courante d'après Pierre Ménès.
Déjà obligé de quitter Canal+ à la suite des révélations du documentaire de Marie Portolano, Pierre Ménès ne compte pas en rester là. L'ancienne figure incontournable du Canal Football Club a décidé de porter plainte contre son ancienne collègue à la suite de déclarations dans son dernier livre. Il juge deux passages comme diffamatoires car il serait identifiable. Marie Portolano vient d'être mise en examen.
Pierre Ménès repasse à l'action
Comme il l'a souvent expliqué, Pierre Ménès révèle que cette histoire lui a fermé des portes pour poursuivre son métier de journaliste et depuis 2021, il n'apparaît plus. En juin dernier, il a décidé de porter plainte contre Marie Portolano à la suite de certains passages dans son livre. « J’ai porté plainte en diffamation suite à la sortie du bouquin de Portolano. La plainte a été déclarée recevable par le Parquet, à partir de là, la mise en examen de Portolano est automatique, c’est juste la loi » explique-t-il.
Pierre Ménès revient sur son passif avec Karim Benzema
Si une mise en examen peut faire peur, elle est en fait presque automatique dans une affaire avec constitution d'une partie civile. Pierre Ménès révèle que tout est normal. « Il y a une époque, j’avais été attaqué en diffamation par l’agent de Benzema, ce qui n’avait rien donné d’ailleurs. Donc j’avais été mis en examen, c’est la loi. Il n’y a aucune gloire ni satisfaction à retirer de ça, c’est le déroulement normal de la procédure en France. Maintenant, si procès il y a, ce ne sera pas avant un an ou un an et demi. Je ne compte pas là-dessus, mais j’ai juste déposé plainte pour siffler la fin de la récré. Ni plus ni moins » rajoute-t-il.