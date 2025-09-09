Marie Portolano - Karim Benzema : Pierre Ménès confirme !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, Marie Portolano a sorti un livre dans lequel elle revient sur les épisodes de violences sexistes auxquelles elle a dû faire face pendant sa carrière. La journaliste n'accuse personne directement mais Pierre Ménès pense qu'il est identifiable et il a décidé de porter plainte. Une décision qui a fini par provoquer la mise en examen de Marie Portolano, une procédure normale et très courante d'après Pierre Ménès.

Déjà obligé de quitter Canal+ à la suite des révélations du documentaire de Marie Portolano, Pierre Ménès ne compte pas en rester là. L'ancienne figure incontournable du Canal Football Club a décidé de porter plainte contre son ancienne collègue à la suite de déclarations dans son dernier livre. Il juge deux passages comme diffamatoires car il serait identifiable. Marie Portolano vient d'être mise en examen.

Pierre Ménès repasse à l'action Comme il l'a souvent expliqué, Pierre Ménès révèle que cette histoire lui a fermé des portes pour poursuivre son métier de journaliste et depuis 2021, il n'apparaît plus. En juin dernier, il a décidé de porter plainte contre Marie Portolano à la suite de certains passages dans son livre. « J’ai porté plainte en diffamation suite à la sortie du bouquin de Portolano. La plainte a été déclarée recevable par le Parquet, à partir de là, la mise en examen de Portolano est automatique, c’est juste la loi » explique-t-il.