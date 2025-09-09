Blessure de Dembélé : Les lourdes accusations de Pierre Ménès !

Pierrick Levallet

Sorti sur blessure contre l’Ukraine ce vendredi, Ousmane Dembélé a quitté l’équipe de France. Le PSG a annoncé que l’attaquant de 28 ans souffrait d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et pourrait manquer six semaines de compétition. Pierre Ménès n’a donc pas manqué de pointer Didier Deschamps du doigt, lâchant de vives accusations au sujet de cette histoire.

Pour Ousmane Dembélé, la trêve internationale est déjà terminée. L’attaquant de 28 ans est retourné au PSG après sa sortie sur blessure contre l’Ukraine avec l’équipe de France. Le champion du monde 2018 souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et pourrait manquer au moins six semaines de compétition. Pourtant, le club de la capitale avait envoyé un courrier au staff des Bleus pour lui faire part de ses craintes à l’égard de certains joueurs. Pour Pierre Ménès, Didier Deschamps a une lourde part de responsabilité dans cette affaire.

«Je pensais qu’il allait faire constater sa blessure et retourner dans son club» « Le cas Dembélé ? Il y a un peu de tout. Ousmane est attaché à l’équipe de France. Il est comme tout les joueurs, il a envie de jouer. J’ai été extrêmement étonné qu’il soit conservé par le staff de l’équipe de France. Je pensais qu’il allait faire constater sa blessure et retourner dans son club se soigner. Extrêmement étonné qu’il s’entraîne la veille du match et encore plus étonné qu’il entre à la mi-temps » a d’abord confié l’ancien consultant de Canal+ sur sa chaîne YouTube.