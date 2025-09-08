«Prêt à en découdre» au PSG : La menace surprise dans le vestiaire

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a vécu une saison magique avec le triplé national, la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe. Néanmoins, Lucas Hernandez n’a pas joué un rôle central dans ces conquêtes en raison de son statut de remplaçant de Nuno Mendes après sa blessure au genou. Une vérité qu’il compte bien changer cette saison en raflant tout : une place de titulaire au Paris Saint-Germain ainsi qu’en équipe de France.

Après l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à l’OM, round 2 au PSG avec d’un côté du ring Lucas Hernandez et de l’autre Nuno Mendes ? Cela ne semble pas être d’actualité. Et pourtant, un « combat » sportif serait au programme au Campus PSG et sur les pelouses cette saison entre les deux latéraux à gauche comme cela est spécifié par L’Équipe dans ses colonnes du jour.

Lucas Hernandez veut en découdre avec Nuno Mendes Ce lundi, le quotidien sportif révèle que Lucas Hernandez serait arrivé au début du mois d’août, soit pour la reprise décalée à cause de la Coupe du monde des clubs des entraînements du PSG avec une sérieuse envie d’en « découdre ». Après une année complète à essayer de recouvrer sa forme d’antan en raison de sa blessure aux ligaments croisés d’un genou contractée en mai 2024, le champion du monde tricolore se dit enfin préparé à être à nouveau compétitif à quelques mois du Mondial.