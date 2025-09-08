PSG - Ousmane Dembélé : La catastrophe annoncée en direct !

Pierrick Levallet

Le PSG sera privé d’Ousmane Dembélé pendant quelques temps. Blessé avec l’équipe de France, l’attaquant de 28 ans souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et devrait donc être absent environ six semaines. Pour Jérôme Alonzo, c’est une véritable catastrophe pour l’équipe de Luis Enrique en vue des prochaines grandes échéances.

Pour Ousmane Dembélé, la trêve internationale est déjà terminée. Sorti sur blessure lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Ukraine (0-2), l’attaquant de 28 ans est revenu au PSG pour passer des examens approfondis. Et le constat est sans appel : le champion du monde 2018 souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et devrait donc être absent environ six semaines. Ousmane Dembélé est d’ores et déjà forfait pour les matchs contre l’Atalanta (17 septembre) et l’OM (21 septembre). Il pourrait également manquer la confrontation contre le FC Barcelone (1er octobre). Pour Jérôme Alonzo, c’est une véritable catastrophe pour le PSG.

Dembélé blessé, «c'est très très dur pour le PSG» « C'est inquiétant pour Ousmane Dembélé car on parle d'un garçon qui, toute sa carrière, a eu ce genre de pépins là. Depuis qu'il est au PSG, ça allait beaucoup mieux. Ça veut dire que pour moi, l'immense faute et l'immense incompétence du staff médical des Bleus, c'est qu'on a affaire à un joueur qui était sur un terrain propice à ça, qui a une fragilité, qui est arrivé blessé au rassemblement, qui s'est déjà blessé au mois de juin et qui a fait une saison à 60 matchs » a d’abord pesté le consultant au micro de France Info.