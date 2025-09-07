PSG - Ballon d'or : Kylian Mbappé règle le clash à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quand bien même Lamine Yamal est celui étant immédiatement opposé à Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d'or, Achraf Hakimi est tout aussi apte à soulever le Saint-Graal individuel. Ce qui a de quoi scinder les votes des journalistes et créer des tensions au PSG. En pompier de service, Kylian Mbappé s'est montré clair.

Les votes sont clos ! D'ici le 22 septembre prochain, date de la traditionnelle cérémonie du Ballon d'or, rien ne pourra inverser la tendance concernant le lauréat du Saint-Graal individuel pour un joueur de foot. Pressenti comme étant le favori de cette distinction grâce à ses 35 buts la saison dernière avec le PSG dont un triplé national ainsi qu'une Ligue des champions raflée, Dembélé doit gagner.

«Si ça ne dépendait que de moi je l'aurais ramené chez lui (rires)» C'est en effet le point de vue partagé par Kylian Mbappé en interview avec Saber Desfarges. « Ousmane Dembélé mérite le Ballon d'or ? Oui, pour moi oui. J'espère qu'il va gagner. Je l'ai soutenu dès le début. Je pense que pour moi, c'était tout naturel de le soutenir. Après, on va voir comment ça se passe parce que ça ne dépend pas que de nous. Si ça ne dépendait que de moi je l'aurais ramené chez lui (rires) ».