Lamine Yamal : L’«énorme connerie» avec Messi et Neymar !

Pierrick Levallet

L’identité du Ballon d’Or 2025 sera dévoilée le 22 septembre. À l’instar d’Ousmane Dembélé, Lamine Yamal fait partie des grands favoris pour remporter le graal. Le phénomène du FC Barcelone estime toutefois que Lionel Messi et Neymar pourraient également le gagner. Pierre Ménès s’est donc livré sur le sujet.

Le 22 septembre prochain, France Football va dévoiler l’identité du Ballon d’Or 2025. Ousmane Dembélé fait naturellement partie des favoris, l’attaquant de 28 ans ayant réalisé une très belle saison en plus d’avoir remporté la Ligue des champions avec le PSG. Mais l’international français est concurrencé par Lamine Yamal, qui a fait vibrer son monde avec le FC Barcelone.

Lamine Yamal voit Messi et Neymar favoris pour le Ballon d'Or Le crack de 18 ans estime toutefois que d’autres noms inattendus peuvent prétendre à remporter le Ballon d’Or cette année. « Neymar et Messi. J'en donnerais un à ‘Ney’. Je pense qu'il le mérite. Le ‘Ney’ de l’époque où il jouait au Barça ou à Paris, le gagnerait sans aucun doute aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il en gagne un, et Messi aussi, évidemment, car c'est le meilleur de l'histoire » a-t-il confié il y a quelques jours.