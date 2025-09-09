Lamine Yamal : L’«énorme connerie» avec Messi et Neymar !

L’identité du Ballon d’Or 2025 sera dévoilée le 22 septembre. À l’instar d’Ousmane Dembélé, Lamine Yamal fait partie des grands favoris pour remporter le graal. Le phénomène du FC Barcelone estime toutefois que Lionel Messi et Neymar pourraient également le gagner. Pierre Ménès s’est donc livré sur le sujet.
Le 22 septembre prochain, France Football va dévoiler l’identité du Ballon d’Or 2025. Ousmane Dembélé fait naturellement partie des favoris, l’attaquant de 28 ans ayant réalisé une très belle saison en plus d’avoir remporté la Ligue des champions avec le PSG. Mais l’international français est concurrencé par Lamine Yamal, qui a fait vibrer son monde avec le FC Barcelone.
Lamine Yamal voit Messi et Neymar favoris pour le Ballon d'Or
Le crack de 18 ans estime toutefois que d’autres noms inattendus peuvent prétendre à remporter le Ballon d’Or cette année. « Neymar et Messi. J'en donnerais un à ‘Ney’. Je pense qu'il le mérite. Le ‘Ney’ de l’époque où il jouait au Barça ou à Paris, le gagnerait sans aucun doute aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il en gagne un, et Messi aussi, évidemment, car c'est le meilleur de l'histoire » a-t-il confié il y a quelques jours.
«Il a dit une énorme connerie»
Pierre Ménès n’a donc pas manqué de réagir à la sortie de Lamine Yamal. « Yamal qui se voit favori pour le Ballon d’Or avec Messi et Neymar ? Entre Messi qui joue à l’Inter Miami et Neymar qui globalement ne joue pas, les mettre favoris pour le Ballon d’Or c’est à hurler de rire. Je pense que Yamal a un peu les fils qui se touchent en ce moment. Mais c’est peut-être compréhensible, quand tu as 17 ans et que tu es en train de devenir l’une des grandes stars du football mondial, c’est peut-être pas facile à gérer. Mais c’est que pour le coup, il a dit une énorme connerie » a confié l’ancien consultant de Canal+ sur sa chaîne YouTube.