Cissé - Gomis : Pierre Ménès leur répond sur le scandale raciste !

Comme Djibril Cissé avant lui, Bafétimbi Gomis a également condamné les propos de Pierre Ménès, qui en se basant sur une anecdote vécue par son fils dans une équipe de football, a regretté le peu de joueurs blancs en équipe de France. Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, le journaliste a répondu aux deux anciens joueurs.
En pleine polémique après ses propos sur TV Libertés et les accusations de racisme dont il fait l’objet depuis, Pierre Ménès a répondu dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube à Djibril Cissé et Bafétimbi Gomis. Le premier s’est dit « très déçu » du journaliste, alors que le second a lui aussi condamné ses propos.
La réponse de Ménès à Cissé et Gomis
« Je suis très déçu des propos de Pierre Ménès et les condamne fermement. Appeler à la haine et à la division est indigne. La force de l’équipe de France, 2 fois championne du monde, c’est sa diversité. Les choix d’un entraîneur se font sur le talent, pas sur la couleur de peau !! », a déclaré Bafétimbi Gomis.
« Ils doivent se croire obligés du fait de leur couleur de participer à l’hallali »
« Djibril Cissé me connait depuis longtemps, mais comme Gomis, ils doivent se croire obligés du fait de leur couleur de participer à l’hallali pour ne pas être considérés comme des nègres de salon », a répondu Pierre Ménès. « Gomis avait été accusé lorsqu’il avait pris ma défense sur le même sujet il y a quelques années. Il s’était tellement fait insulter, là il a repris ses billes. »