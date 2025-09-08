Cissé - Gomis : Pierre Ménès leur répond sur le scandale raciste !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme Djibril Cissé avant lui, Bafétimbi Gomis a également condamné les propos de Pierre Ménès, qui en se basant sur une anecdote vécue par son fils dans une équipe de football, a regretté le peu de joueurs blancs en équipe de France. Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, le journaliste a répondu aux deux anciens joueurs.

En pleine polémique après ses propos sur TV Libertés et les accusations de racisme dont il fait l’objet depuis, Pierre Ménès a répondu dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube à Djibril Cissé et Bafétimbi Gomis. Le premier s’est dit « très déçu » du journaliste, alors que le second a lui aussi condamné ses propos.

La réponse de Ménès à Cissé et Gomis « Je suis très déçu des propos de Pierre Ménès et les condamne fermement. Appeler à la haine et à la division est indigne. La force de l’équipe de France, 2 fois championne du monde, c’est sa diversité. Les choix d’un entraîneur se font sur le talent, pas sur la couleur de peau !! », a déclaré Bafétimbi Gomis.