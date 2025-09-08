Kylian Mbappé : L’annonce que personne n’a vu venir en direct avec un influenceur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour la bonne cause, le streamer et influenceur Zack Nani a fait marcher ses contacts afin de pouvoir faire des dons abondants à 8 associations différentes via le ZEvent. Un évènement auquel Joao Neves, Eden Hazard ou encore Karim Benzema ont participé. Même son de cloche pour Kylian Mbappé. Le numéro 10 du Real Madrid a offert deux maillots dédicacés aux enchères, des gains qui reviendront aux associations.

Karim Benzema, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche ou encore Georges Mikautadze ont participé au ZEvent 2025. Et dimanche, Kylian Mbappé s’est joint à cette prestigieuse liste. Le capitaine de l’équipe de France est avec la sélection en pleine préparation pour la réception de l’Islande au Parc des princes mardi soir. Pour autant, dans le cadre de la tombola mise en place par le streamer et influenceur Zack Nani, un cadeau de l’attaquant du Real Madrid a été annoncé pendant le live.

Mbappé intervient dans le Zevent de Zack Nani En effet, 8 associations se partageront les dons effectués par les participants à ce ZEvent : Association Française des Aidants, Helebor, la Ligue contre le Cancer, Nightline, Le Rire Médecin, Sourire à la vie, l'Envol et Sparadrap. Après les appels de Melvin Bard, de Rachid Ghezzal, de Maxence Caqueret, de Gédéon Kalulu et de Nathan Zeze dans la journée de dimanche, Mbappé est entré en scène.