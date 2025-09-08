«Comme si j’étais mort», le terrible aveu de Pierre Ménès

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancienne figure emblématique du Canal Football Club, Pierre Ménès a quitté Canal+ en 2021 dans un contexte marqué par de lourdes accusations. Depuis, il tente de défendre son image et conteste la véracité de certains témoignages. Récemment, il s’est exprimé sur TVL, évoquant son affaire en cours et ses rapports avec le milieu médiatique.

Pendant plus de dix ans, Pierre Ménès a incarné la voix des supporters et un ton décalé dans les émissions sportives de Canal+, et plus particulièrement au Canal Football Club. Mais en 2021, son parcours s’interrompt brutalement. Le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, diffusé la même année, met en lumière des témoignages accablants contre l’ex-chroniqueur. Poussé vers la sortie, Ménès a depuis disparu de l’espace médiatique.

« J’ai plus de contact » Invité de TVL, Ménès a confirmé que le téléphone ne sonnait plus. « On attend avec mon avocat le verdict du juge dans l’affaire Canal +. Ça fait quatre ans. Pour une jupe supposément soulevée. Mon téléphone, c’est tout comme j’étais mort, j’ai plus de contact » a-t-il confié.