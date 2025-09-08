«Onze noirs en équipe de France» : Pierre Ménès répond à LFI !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine tempête médiatique pour avoir expliqué que l'équipe de France était composé uniquement de joueurs noirs, Pierre Ménès se retrouve donc en plein scandale raciste. Une députée LFI n'a d'ailleurs pas hésité à le clasher, et Ménès s'est accordé un droit de réponse ce lundi.

« Je suis désolé de le dire, c’était la vérité, dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des Noirs. C’est la réalité du football en Île-de-France, et du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d’honneur en région parisienne, vous verrez qu’il y a en général un blanc sur le terrain. Il est gardien de but ou arrière droit. Et regardez l’équipe de France, aujourd’hui il y a onze Noirs ». Voilà les propos lâchés par Pierre Ménès la semaine dernière au micro de TV Liberté et qui ont subitement plongé l'ancien consultant de Canal + dans une polémique raciste.

« En plus d’être un agresseur sexuel... » Il n'en fallait pas plus pour qu'une députée LFI, en l'occurence Ersilia Soudais, ne clashe Ménès via un post sur son compte X : « En plus d’être un agresseur sexuel, Pierre Ménès est raciste. Étrangement, il ne réserve ses propos honteux qu’aux plateaux télé. Allez dire ça en face des joueurs ! », a-t-elle écrit.