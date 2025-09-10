Benatia - OM : Discussions confirmées avec un champion du monde !

C'est officiel depuis quelques jours, Benjamin Pavard a été prêté à l'OM par l'Inter Milan avec une option d'achat avoisinant les 15M€. Le champion du monde 2018 est arrivé à Marseille ce mercredi et s'est confié sur les discussions pour sa signature à l'OM. Il révèle notamment avoir été convaincu par le discours de Medhi Benatia.
Pavard confirme l'influence de Benatia dans sa décision
« Pour moi, il n’y avait que l’OM dans ma tête. Je ne voulais que l’OM. Avec Medhi (Benatia), on a eu une bonne discussion. Il fait du bon boulot ici depuis deux ans. Je suis heureux de rejoindre le groupe. Il y a un groupe de qualité. J’espère qu’on va faire de belles choses tous ensemble », affirme-t-il dans des propos recueillis par BFM, avant de poursuivre.
« Je suis très fier de rejoindre l’Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. J’ai hâte d’être déjà au Vélodrome vendredi et de sentir la ferveur des supporters (…) Je veux vivre de belles émotions ici. Je sais que j’ai déjà joué avec Lille au Vélodrome. C’était une ambiance incroyable. J’ai hâte de débuter vendredi et je suis impatient de vivre des grands moments avec l’OM », ajoute Benjamin Pavard.