Benatia - OM : Discussions confirmées avec un champion du monde !

C'est officiel depuis un peu plus d'une semaine, Benjamin Pavard a été prêté à l'OM pour l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 15M€. Et le champion du monde 2018 est arrivé à Marseille ce mercredi, l'occasion pour lui de revenir sur ses discussions avec Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM.

Pavard confirme l'influence de Benatia dans sa décision « Pour moi, il n’y avait que l’OM dans ma tête. Je ne voulais que l’OM. Avec Medhi (Benatia), on a eu une bonne discussion. Il fait du bon boulot ici depuis deux ans. Je suis heureux de rejoindre le groupe. Il y a un groupe de qualité. J’espère qu’on va faire de belles choses tous ensemble », affirme-t-il dans des propos recueillis par BFM, avant de poursuivre.