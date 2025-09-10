Officiel - Transfert à l’OM : Grosse annonce d’un champion du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a officialisé dans la dernière ligne droite du mercato estival le recrutement de Benjamin Pavard, qui débarque donc sous la forme d'un prêt avec option d'achat au sein du club phocéen. Et le champion du Monde 2018, qui vient d'atterrir à Marseille ce mercredi midi, a fait une révélation sur les coulisses de son mercato en affirmant qu'il ne voulait signer qu'à l'OM.

Dans les dernières heures du mercato estival, l'OM avait annoncé un gros coup avec l'arrivée de Benjamin Pavard (29 ans) en provenance de l'Inter Milan. Le champion du Monde arrive sous la forme d'un prêt, assorti d'une option d'achat de 15M€, et vient donc renforcer le secteur défensif de Roberto De Zerbi. Pavard était ces derniers jours en rassemblement avec l'équipe de France, et il a atterri ce mercredi matin à Marignane pour son tout premier contact avec les supporters de l'OM.

« Un club aussi prestigieux » « Je suis très fier de rejoindre l'Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. J'ai déjà hâte d'être vendredi au Vélodrome et de sentir la ferveur des supporters. J'espère vivre de belles émotions ici. J'ai déjà joué avec Lille au Vélodrome et c'était une ambiance incroyable », a indiqué Benjamin Pavard aux journalistes présents sur place, affichant donc son bonheur d'avoir signé à l'OM.