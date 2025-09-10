Pavard : Un problème déjà annoncé à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par l’Inter à l’OM cet été, Benjamin Pavard débarque avec un CV solide et une expérience internationale rare. Champion du monde en 2018, le défenseur français suscite beaucoup d’attentes du côté marseillais. Son intégration dans le système de Roberto De Zerbi soulève toutefois des interrogations, notamment sur son positionnement défensif.

L’arrivée de Benjamin Pavard à l’OM est sans doute l’un des gros coups de ce mercato. Champion du monde avec l’équipe de France en 2018, ancien joueur du Bayern Munich et pensionnaire de l’Inter Milan, le défenseur français cumule une expérience européenne impressionnante malgré ses 29 ans seulement.

Quel poste pour Pavard ? Son profil polyvalent — capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’à droite — représente une vraie valeur ajoutée pour un effectif marseillais en quête de solidité et de maturité. Si son pedigree inspire confiance, reste à voir comment Roberto De Zerbi va l’intégrer à l'OM dans un système déjà en construction depuis la reprise.