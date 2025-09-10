Pavard : Un problème déjà annoncé à l’OM

Prêté par l’Inter à l’OM cet été, Benjamin Pavard débarque avec un CV solide et une expérience internationale rare. Champion du monde en 2018, le défenseur français suscite beaucoup d’attentes du côté marseillais. Son intégration dans le système de Roberto De Zerbi soulève toutefois des interrogations, notamment sur son positionnement défensif.
L’arrivée de Benjamin Pavard à l’OM est sans doute l’un des gros coups de ce mercato. Champion du monde avec l’équipe de France en 2018, ancien joueur du Bayern Munich et pensionnaire de l’Inter Milan, le défenseur français cumule une expérience européenne impressionnante malgré ses 29 ans seulement.
Quel poste pour Pavard ?
Son profil polyvalent — capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’à droite — représente une vraie valeur ajoutée pour un effectif marseillais en quête de solidité et de maturité. Si son pedigree inspire confiance, reste à voir comment Roberto De Zerbi va l’intégrer à l'OM dans un système déjà en construction depuis la reprise.
Déjà un casse-tête pour De Zerbi
« Une défense à trois ? Pavard adore cela, mais je ne crois pas à un tel changement. Depuis son arrivée, De Zerbi met des choses en place avec un système précis. S’il change, ça va prendre du temps. Ce qui est sur, c’est qu’il va devoir trouver une formule pour mettre Pavard dans les meilleures conditions. Après, il est intéressant d’avoir plusieurs options » a déclaré Marc Libbra, ancien joueur de l'OM, sur les colonnes de La Provence.