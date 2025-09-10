De Zerbi - OM : La terrible erreur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En difficulté depuis la reprise, Leonardo Balerdi cristallise les critiques à l’OM. Capitaine désigné par Roberto De Zerbi la saison dernière, le défenseur argentin vit un début de saison compliqué et voit son brassard déjà remis en question. L'ancien joueur marseillais Marc Libbra pointe déjà du doigt une erreur du technicien italien.

Leonardo Balerdi a gravi les échelons à l'OM depuis son arrivée en 2020, jusqu’à hériter du rôle de capitaine. Mais ce statut ne lui a pas offert la sérénité attendue. Ses premières sorties cette saison ont montré un défenseur fébrile, parfois dépassé, et donc logiquement ciblé par les critiques.

Balerdi en danger Ancien joueur de l'OM, Marc Libbra s'est interrogé sur le choix de Roberto de Zerbi de confier le brassard de capitaine à Balerdi. Selon lui, d'autres cadres pourraient le remplacer dans le rôle pleinement symbolique.