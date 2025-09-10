De Zerbi - OM : La terrible erreur

En difficulté depuis la reprise, Leonardo Balerdi cristallise les critiques à l’OM. Capitaine désigné par Roberto De Zerbi la saison dernière, le défenseur argentin vit un début de saison compliqué et voit son brassard déjà remis en question. L'ancien joueur marseillais Marc Libbra pointe déjà du doigt une erreur du technicien italien.
Leonardo Balerdi a gravi les échelons à l'OM depuis son arrivée en 2020, jusqu’à hériter du rôle de capitaine. Mais ce statut ne lui a pas offert la sérénité attendue. Ses premières sorties cette saison ont montré un défenseur fébrile, parfois dépassé, et donc logiquement ciblé par les critiques.
Balerdi en danger
Ancien joueur de l'OM, Marc Libbra s'est interrogé sur le choix de Roberto de Zerbi de confier le brassard de capitaine à Balerdi. Selon lui, d'autres cadres pourraient le remplacer dans le rôle pleinement symbolique.
« Peut-être qu’ils se sont trompés »
« L’OM en a fait son capitaine et son joueur emblématique, mais il a été en danger sur les trois premiers matches. Peut-être qu’ils se sont trompés sur l’identité du capitaine et peut-être que Pierre-Emile Höjbjerg peut prendre le brassard. Peut-être que le brassard, aussi, surmotive Balerdi et l’amène à faire des erreurs. Mais ce n’est pas un peintre, il faut juste trouver le système qui lui convient le mieux » a confié Libbra dans les colonnes de La Provence.