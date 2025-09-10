De Zerbi - OM : Un changement est réclamé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par la Juventus à l’Olympique de Marseille, Timothy Weah vit des débuts contrastés sous les ordres de Roberto De Zerbi. Tantôt aligné latéral, tantôt ailier, l’international américain peine à trouver sa place. Une situation qui inquiète jusqu’à son sélectionneur Mauricio Pochettino, désireux de le voir évoluer à son véritable poste offensif.

L’arrivée de Timothy Weah à l’OM cet été a suscité une certaine curiosité. Formé au PSG, passé par Lille puis par la Juventus Turin, le fils de George Weah a déjà connu plusieurs grands clubs européens malgré son jeune âge. Prêté avec une option d’achat obligatoire, son recrutement était perçu comme une belle opération pour l’OM, tant son profil de joueur rapide et technique semblait coller aux besoins offensifs de l’équipe.

Weah partout sur le terrain Pourtant, ses débuts phocéens s’avèrent plus complexes que prévu. Roberto De Zerbi, soucieux d’exploiter sa polyvalence, l’a utilisé à différents postes : latéral droit, latéral gauche puis ailier. Cette mobilité, si elle témoigne d’une certaine adaptabilité, pose aussi question. Weah ne parvient pas à s’installer durablement dans un rôle précis, ce qui nuit à ses automatismes et à sa confiance.