De Zerbi - OM : Un changement est réclamé

Prêté par la Juventus à l’Olympique de Marseille, Timothy Weah vit des débuts contrastés sous les ordres de Roberto De Zerbi. Tantôt aligné latéral, tantôt ailier, l’international américain peine à trouver sa place. Une situation qui inquiète jusqu’à son sélectionneur Mauricio Pochettino, désireux de le voir évoluer à son véritable poste offensif.
L’arrivée de Timothy Weah à l’OM cet été a suscité une certaine curiosité. Formé au PSG, passé par Lille puis par la Juventus Turin, le fils de George Weah a déjà connu plusieurs grands clubs européens malgré son jeune âge. Prêté avec une option d’achat obligatoire, son recrutement était perçu comme une belle opération pour l’OM, tant son profil de joueur rapide et technique semblait coller aux besoins offensifs de l’équipe.
Weah partout sur le terrain
Pourtant, ses débuts phocéens s’avèrent plus complexes que prévu. Roberto De Zerbi, soucieux d’exploiter sa polyvalence, l’a utilisé à différents postes : latéral droit, latéral gauche puis ailier. Cette mobilité, si elle témoigne d’une certaine adaptabilité, pose aussi question. Weah ne parvient pas à s’installer durablement dans un rôle précis, ce qui nuit à ses automatismes et à sa confiance.
Le message de Pochettino
Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a interpellé Roberto de Zerbi. « Ces derniers mois, il a joué à un poste complètement différent de ce que nous exigeons aujourd’hui. C’est un joueur qui peut être très agressif en attaque. Mais il faut lui redonner cette habitude, car il la perd un peu en jouant arrière » a déclaré le sélectionneur américain dans des propos rapportés par Football Club Marseille.