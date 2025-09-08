Nouvelle recrue à l'OM : Une bonne nouvelle annoncée !

Arrivé le dernier jour du mercato estival, Nayef Aguerd a rejoint la sélection marocaine juste après avoir finalisé son transfert à l’OM. Titulaire vendredi dernier lors de la victoire du Maroc face au Niger (5-0), le défenseur âgé de 29 ans a été ménagé par Walid Regragui ce lundi contre la Zambie.
Comme Benjamin Pavard (29 ans), prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Nayef Aguerd est arrivé en toute fin de mercato à l’OM, où il devrait avoir un rôle très important. Recruté en provenance de West Ham dans le cadre d’un transfert estimé à 23M€, l’international marocain (55 sélections) a signé un contrat de cinq ans à Marseille.
Aguerd appelé avec le Maroc pendant la trêve
Après avoir finalisé son transfert à l’OM, Nayef Aguerd a directement rejoint la sélection marocaine, avec deux rencontres au programme, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La première vendredi dernier, avec une large victoire face au Niger (5-0), contre qui la nouvelle recrue marseillaise était titulaire.
Aguerd préservé face à la Zambie
Ce lundi, le Maroc était opposé à la Zambie, mais cette fois-ci, Walid Regragui a décidé de préserver Nayef Aguerd. Ce dernier était remplaçant au coup d'envoi de la rencontre. Une bonne nouvelle pour l’OM, qui sera opposé à Lorient dès vendredi prochain en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1.