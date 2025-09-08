Nouvelle recrue à l'OM : La très bonne nouvelle donnée à l'étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opposé à la Corée du Sud avec les États-Unis (0-2) en match amical dans la nuit de samedi à dimanche, Timothy Weah a été contraint de céder sa place après avoir ressenti une gêne musculaire à la jambe droite. Plus de peur que de mal, puisque dans l’entourage de la nouvelle recrue de l’OM, on assure qu’il n’y a rien de grave et qu’il s’agit seulement de crampes.

L’OM a bien cru apprendre une mauvaise nouvelle avec une de ses dernières recrues estivales. Titulaire avec les États-Unis contre la Corée du Sud (0-2) en match amical dans la nuit de samedi à dimanche, Timothy Weah a cédé sa place à la 62e minute, visiblement touché musculairement.

Des simples crampes pour Weah Si on pouvait craindre une blessure aux ischio-jambiers, La Provence nous apprend qu’il y a plus de peur que de mal concernant Timothy Weah. Après la rencontre, Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis, a évoqué des crampes.