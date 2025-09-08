Nouvelle recrue à l'OM : La très bonne nouvelle donnée à l'étranger !

Opposé à la Corée du Sud avec les États-Unis (0-2) en match amical dans la nuit de samedi à dimanche, Timothy Weah a été contraint de céder sa place après avoir ressenti une gêne musculaire à la jambe droite. Plus de peur que de mal, puisque dans l’entourage de la nouvelle recrue de l’OM, on assure qu’il n’y a rien de grave et qu’il s’agit seulement de crampes.
L’OM a bien cru apprendre une mauvaise nouvelle avec une de ses dernières recrues estivales. Titulaire avec les États-Unis contre la Corée du Sud (0-2) en match amical dans la nuit de samedi à dimanche, Timothy Weah a cédé sa place à la 62e minute, visiblement touché musculairement.
Des simples crampes pour Weah
Si on pouvait craindre une blessure aux ischio-jambiers, La Provence nous apprend qu’il y a plus de peur que de mal concernant Timothy Weah. Après la rencontre, Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis, a évoqué des crampes.
L’entourage de Weah assure qu’il sera opérationnel
En effet, selon La Provence, dans l’entourage de Timothy Weah, on assure qu’il sera opérationnel pour la suite. En raison de sa situation, lui qui était en instance de départ, le joueur âgé de 25 ans n’a pas pu s’entraîner normalement avec la Juventus et a effectué une préparation en accélérée depuis son arrivée à l’OM.