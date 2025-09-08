L’OM ignoré sur le mercato, la terrible révélation !

Passé de Gérone à Naples cet été dans le cadre d’un transfert estimé à 20M€ bonus compris, Miguel Gutierrez aurait pu prendre la direction de l’OM. Marseille était sur la piste du latéral gauche âgé de 24 ans et lui a même fait une offre, mais, quand il a compris que les Azzurri étaient sur le coup, n’a pas écouté les autres propositions.
À la recherche d’un latéral gauche après avoir cédé Quentin Merlin (23 ans) à Rennes, l’OM s’est finalement attaché les services d’Emerson Palmieri (31 ans), mais a aussi tenté Miguel Gutierrez. Formé au Real Madrid, l’Espagnol âgé de 24 ans a finalement préféré rejoindre Naples, qui a dépensé 20M€ bonus compris pour le recruter en provenance de Gérone.
« Le joueur a également eu d’autres offres, notamment une de Marseille »
« Concernant Miguel Gutierrez, je tiens à simplement souligner que le joueur a également eu d’autres offres, notamment une de Marseille », a confirmé le journaliste Romain Molina dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, mais quand il a appris que Naples était intéressé, Miguel Gutierrez a rapidement donné sa priorité aux Azzurri.
« Il a toujours et uniquement écouté ce que proposait Naples »
« Mais quand il a compris que Naples était là et qu’il y avait une possibilité d’aller à Naples, il a toujours et uniquement écouté ce que proposait Naples », a ajouté Romain Molina.