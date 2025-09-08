L’OM ignoré sur le mercato, la terrible révélation !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Passé de Gérone à Naples cet été dans le cadre d’un transfert estimé à 20M€ bonus compris, Miguel Gutierrez aurait pu prendre la direction de l’OM. Marseille était sur la piste du latéral gauche âgé de 24 ans et lui a même fait une offre, mais, quand il a compris que les Azzurri étaient sur le coup, n’a pas écouté les autres propositions.

À la recherche d’un latéral gauche après avoir cédé Quentin Merlin (23 ans) à Rennes, l’OM s’est finalement attaché les services d’Emerson Palmieri (31 ans), mais a aussi tenté Miguel Gutierrez. Formé au Real Madrid, l’Espagnol âgé de 24 ans a finalement préféré rejoindre Naples, qui a dépensé 20M€ bonus compris pour le recruter en provenance de Gérone.

« Le joueur a également eu d’autres offres, notamment une de Marseille » « Concernant Miguel Gutierrez, je tiens à simplement souligner que le joueur a également eu d’autres offres, notamment une de Marseille », a confirmé le journaliste Romain Molina dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, mais quand il a appris que Naples était intéressé, Miguel Gutierrez a rapidement donné sa priorité aux Azzurri.