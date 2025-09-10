«Je pète un câble», la grosse altercation avec un buteur de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancienne figure de l’Olympique de Marseille, Djibril Cissé s’est récemment confié dans l’émission Kampo. L’ex-international français est revenu sur un épisode marquant de son passage à l’OM : une altercation avec un supporter particulièrement virulent lors d’un déplacement au Portugal. Avec franchise, il a livré son ressenti et reconnu avoir dépassé les limites.

L’histoire de Djibril Cissé avec l’OM reste marquée par la passion, l’intensité et des souvenirs contrastés. Recruté à l’été 2006 en provenance de Liverpool, l’attaquant français était alors considéré comme une recrue de prestige pour renforcer l’attaque phocéenne. Il restera à Marseille jusqu'en 2009.

L'altercation de Cissé avec un supporter Lors d'un entretien accordé à Kampo, Cissé est revenu sur son passage et a dévoilé, pour la première fois, une anecdote. Alors à Porto avec son équipe, l'attaquant avait vécu une drôle de mésaventure avec un fan.