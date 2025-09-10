«Je pète un câble», la grosse altercation avec un buteur de l’OM

Ancienne figure de l’Olympique de Marseille, Djibril Cissé s’est récemment confié dans l’émission Kampo. L’ex-international français est revenu sur un épisode marquant de son passage à l’OM : une altercation avec un supporter particulièrement virulent lors d’un déplacement au Portugal. Avec franchise, il a livré son ressenti et reconnu avoir dépassé les limites.
L’histoire de Djibril Cissé avec l’OM reste marquée par la passion, l’intensité et des souvenirs contrastés. Recruté à l’été 2006 en provenance de Liverpool, l’attaquant français était alors considéré comme une recrue de prestige pour renforcer l’attaque phocéenne. Il restera à Marseille jusqu'en 2009.
L'altercation de Cissé avec un supporter
Lors d'un entretien accordé à Kampo, Cissé est revenu sur son passage et a dévoilé, pour la première fois, une anecdote. Alors à Porto avec son équipe, l'attaquant avait vécu une drôle de mésaventure avec un fan.
« C’est pas bien ce que j’ai fait »
« C’est pas bien ce que j’ai fait parce qu’on ne rigole pas avec le physique. On arrive à Porto à l’aéroport. On sort dans le terminal et du terminal au bus il y a 10 minutes de marche. Sauf qu’il y a un gars qui est là dès le début, et me dit « Cissé tu es nul ». Il y avait Gerets à côté, je ne pouvais pas l’attaquer. Je monte dans le bus et il y a Niang à côté de moi. Je me retourne et je le vois à côté. Je pète un câble, je descends. Et je lui dis ce que j’ai à dire, ce n’est pas beau à dire je m’excuse. Il m’a mangé la tête pendant 15 minutes » a lâché Cissé.