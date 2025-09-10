«Une trop grande bouche» : Problème annoncé dans le vestiaire de l’OM ?

Après avoir intégré le pôle « player care » à son arrivée en décembre, Bob Tahri est devenu depuis début juillet coordinateur sportif de l’OM. L’ancien champion du 3000m steeple a parfois fait l’objet de critiques lors de ses précédentes expériences dans le football, notamment à l’AS Monaco, même si on en garde un bon souvenir du côté de Metz.
Recruté par l’OM en décembre en tant que « player care » afin d’assurer le bien-être et l’accompagnement des joueurs, Bob Tahri est devenu en juillet coordinateur sportif, « à la demande » de Medhi Benatia, comme l’a fait savoir le club à L’Équipe. Ancien champion du 3000m steeple, il a commencé sa reconversion dans le football à l’AS Monaco (2018-2020), après un passage comme consultant à L’Équipe du Soir, d’abord comme responsable de la réathlétisation, puis en charge de la performance de l’équipe professionnelle
« Il voulait bouffer tout le monde »
« Il conduit une barque et lui seul sait où il veut la mener. Chez nous, il voulait tout faire : physique, mental, nutrition », a confié un membre de l’AS Monaco à L’Équipe. « Quand ton activité n'est pas très claire, ce n'est jamais très bon. À la fin, certains joueurs lui reprochaient de pratiquer un double jeu. Il jouait la proximité avec eux mais il cherchait aussi la proximité avec les puissants. Les joueurs sentent ces choses-là, ils ont commencé à se méfier de lui, certains d'entre eux l'ont fait savoir et il s'est fait débarquer du jour au lendemain. Il n'a pas compris. Mais le foot marche comme ça. Il ne faut pas avoir une trop grande bouche. Lui, il voulait bouffer tout le monde. »
« Il sait où il faut se mettre, quand il faut parler et quand il faut se taire »
Un avis que ne partage pas l’ancien entraîneur de Metz, où Bob Tahri a travaillé dans la cellule de recrutement, Laszlo Bölöni : « J'ai entendu des allusions, quelques critiques. Mais moi, il ne m'a jamais dérangé. Au contraire. » Ancien entraîneur des gardiens de l’AS Monaco, André Amitrano estime que « ce sont des garçons qui ont toujours été mis en vedette, c'est difficile de se retrouver au second plan. Mais avec moi, il a toujours été adorable. » Selon Pierre Dréossi, manager général du club lors de son passage à Metz, Bob Tahri « a les codes du vestiaire, et ça, c’est primordial. Il sait où il faut se mettre, quand il faut parler et quand il faut se taire (...) De temps en temps, il cherche à en faire un peu trop. Mais quand tu n'as pas la direction, il faut savoir rester à sa place. Après, aimer la lumière, ça veut dire quoi ? Tout le monde aime la lumière. Il a envie que son travail soit reconnu, ça oui, mais c'est humain et ce n'est pas le seul, non ? Sauf que lui, il bosse. D'ailleurs, j'ai dû mal à croire qu'à l'OM, il n'en fasse pas un peu plus que ce que vous dites. C'est dans son caractère. »