«Une trop grande bouche» : Problème annoncé dans le vestiaire de l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir intégré le pôle « player care » à son arrivée en décembre, Bob Tahri est devenu depuis début juillet coordinateur sportif de l’OM. L’ancien champion du 3000m steeple a parfois fait l’objet de critiques lors de ses précédentes expériences dans le football, notamment à l’AS Monaco, même si on en garde un bon souvenir du côté de Metz.

Recruté par l’OM en décembre en tant que « player care » afin d’assurer le bien-être et l’accompagnement des joueurs, Bob Tahri est devenu en juillet coordinateur sportif, « à la demande » de Medhi Benatia, comme l’a fait savoir le club à L’Équipe. Ancien champion du 3000m steeple, il a commencé sa reconversion dans le football à l’AS Monaco (2018-2020), après un passage comme consultant à L’Équipe du Soir, d’abord comme responsable de la réathlétisation, puis en charge de la performance de l’équipe professionnelle

« Il voulait bouffer tout le monde » « Il conduit une barque et lui seul sait où il veut la mener. Chez nous, il voulait tout faire : physique, mental, nutrition », a confié un membre de l’AS Monaco à L’Équipe. « Quand ton activité n'est pas très claire, ce n'est jamais très bon. À la fin, certains joueurs lui reprochaient de pratiquer un double jeu. Il jouait la proximité avec eux mais il cherchait aussi la proximité avec les puissants. Les joueurs sentent ces choses-là, ils ont commencé à se méfier de lui, certains d'entre eux l'ont fait savoir et il s'est fait débarquer du jour au lendemain. Il n'a pas compris. Mais le foot marche comme ça. Il ne faut pas avoir une trop grande bouche. Lui, il voulait bouffer tout le monde. »