«Je suis de retour» : Un attaquant s’annonce à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison décevant, la trêve internationale tombait à pic pour l'OM qui a pu travailler plus sereinement en coulisses. L'occasion aussi pour certains joueurs blessés de retrouver l'entraînement. C'est le cas d'Igor Paixao qui a annoncé son retour sur les réseaux sociaux, mais également pour Facundo Medina, qui n'a pas encore disputé la moindre minute depuis son arrivée.

Très ambitieux pour cette nouvelle saison, l'OM espère concurrencer le PSG pour le titre de champion de France. Néanmoins, le club phocéen a connu un début de saison compliqué avec deux défaites lors des trois premières journées de Ligue 1. La trêve internationale tombait donc à pic pour les Marseillais qui en ont même profité pour enregistrer de bonnes nouvelles.

Igor Paixao annonce son grand retour ! En effet, sur Instagram, Igor Paixao a annonce qu'il avait repris l'entraînement : « Dieu merci, je suis de retour ». L'ailier brésilien devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM après son transfert cet été pour environ 35M€, bonus compris, pour donc découvrir le stade Vélodrome vendredi à l'occasion de la réception de Lorient.