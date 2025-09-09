OM : «C’est magnifique», le transfert qui choque l’équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a bouclé le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Leur séparation n’a duré qu’une seule et unique année au final. L’homme aux 30 buts en une saison pour l’OM est de retour au bercail, une opération magnifique pour Matteo Guendouzi, ex-joueur du club phocéen dont il est toujours un fan inconditionnel.

On prend la même recette et on recommence. L’Olympique de Marseille a une fois de plus été particulièrement actif sur le marché des transferts. Comme en 2024, le comité directeur marseillais a mené à bien les recrutements de 12 joueurs. Au milieu de tous ces renforts, Pierre-Emerick Aubameyang a réintégré l’effectif un an après l’avoir quitté pour un pont d’or en Arabie saoudite.

«C’est un mec en or qui va cette année marquer facile 25 buts» Le retour d’« Aubam » est un gros coup à tous les niveaux aux yeux de Matteo Guendouzi. « Ils ont réussi à faire revenir Aubameyang qui a déjà planté des buts sur les premiers matchs. Au-delà d’être un super joueur, c’est un mec qui te met une superbe ambiance dans le vestiaire, qui aide tout le monde : les plus jeunes, les plus anciens. Franchement, c’est un mec en or qui va cette année marquer facile 25 buts. Tranquille ».