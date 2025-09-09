Mercato : «L’OM est venu», un attaquant annonce une offre !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jonathan Pitroipa, ancien ailier burkinabé et figure marquante de la Ligue 1, a marqué les esprits avec le Stade Rennais entre 2011 et 2014. Dans un entretien accordé à Top Mercato, l’ex-joueur a révélé qu’il avait eu l’opportunité de rejoindre l’Olympique de Marseille en 2012. Un transfert qui n'a finalement jamais vu le jour.

Jonathan Pitroipa fait partie de ces joueurs qui ont laissé une empreinte singulière en Ligue 1 au début des années 2010. Formé au Burkina Faso, révélé en Europe à Fribourg puis à Hambourg, l’ailier explosif débarque en France à l’été 2011, lorsque le Stade Rennais décide de miser sur son profil atypique. Très vite, son parcours attire l'œil de l'OM. Seulement quelques mois après sa signature en Bretagne, le club marseillais lui soumet une offre.

L'OM s'est présenté à lui « Je crois que c’était en 2012, l’OM était venu avec une offre, mais le Stade Rennais avait refusé de me vendre. Ils avaient un projet avec moi, c’était de me garder trois, voire quatre ans, avant de me céder. C’est comme ça, ça fait partie du football, il faut l’accepter ! » a déclaré Pitroipa lors d'un entretien accordé à Top Mercato.