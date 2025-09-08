L’OM prêt à rompre son contrat pour s’en débarrasser !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Celta Vigo pour être la doublure de Pau Lopez, Ruben Blanco pourrait ne pas honorer sa dernière année de contrat à l’OM. L’Espagnol âgé de 30 ans est déclassé dans la hiérarchie des gardiens et alors qu’il a eu peu d’opportunités pour partir ces dernières semaines, il pourrait résilier son bail.

Si le mercato a fermé ses portes dans la majeure partie des pays d’Europe le 1er septembre dernier, d'autres marchés sont encore ouverts et l’OM aimerait bien en profiter. Comme indiqué par L’Équipe, quatre joueurs sont poussés vers la sortie : Amine Harit (28 ans), Neal Maupay (29 ans), Pol Lirola (28 ans) et Ruben Blanco (30 ans).

Blanco écarté du groupe pro Selon le quotidien sportif, les joueurs cités ont repoussé toutes les approches qu’ils ont eues au cours de l’été, mais certains n’en ont pas eu beaucoup. C’est le cas de Ruben Blanco, arrivé à l’OM en provenance du Celta Vigo il y a trois ans, d’abord en prêt, puis dans le cadre d’un transfert estimé à 1,5M€, pour être à l’époque la doublure de Pau Lopez (30 ans).