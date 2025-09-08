L’OM prêt à rompre son contrat pour s’en débarrasser !

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Celta Vigo pour être la doublure de Pau Lopez, Ruben Blanco pourrait ne pas honorer sa dernière année de contrat à l’OM. L’Espagnol âgé de 30 ans est déclassé dans la hiérarchie des gardiens et alors qu’il a eu peu d’opportunités pour partir ces dernières semaines, il pourrait résilier son bail.
Si le mercato a fermé ses portes dans la majeure partie des pays d’Europe le 1er septembre dernier, d'autres marchés sont encore ouverts et l’OM aimerait bien en profiter. Comme indiqué par L’Équipe, quatre joueurs sont poussés vers la sortie : Amine Harit (28 ans), Neal Maupay (29 ans), Pol Lirola (28 ans) et Ruben Blanco (30 ans).
Blanco écarté du groupe pro
Selon le quotidien sportif, les joueurs cités ont repoussé toutes les approches qu’ils ont eues au cours de l’été, mais certains n’en ont pas eu beaucoup. C’est le cas de Ruben Blanco, arrivé à l’OM en provenance du Celta Vigo il y a trois ans, d’abord en prêt, puis dans le cadre d’un transfert estimé à 1,5M€, pour être à l’époque la doublure de Pau Lopez (30 ans).
Vers une résiliation de contrat pour Blanco
Sa grave blessure à la cheville l’année dernière avait provoqué le recrutement de Jeffrey de Lange (27 ans), devenu le remplaçant de Geronimo Rulli (33 ans). Déclassé dans la hiérarchie des gardiens, Ruben Blanco a été placé dans le loft et s’entraîne avec la réserve depuis la reprise début juillet. En raison des rares opportunités qu’il a eues au cours de l’été, L’Équipe indique qu’une rupture de contrat semble l’issue la plus plausible et que des discussions en ce sens avec l’OM ont eu lieu.