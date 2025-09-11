Il choisit le Paris FC après le PSG : Le renfort «très important» bouclé par la famille Arnault !

Cet été, le Paris FC s’est notamment fait remarquer en accueillant Kevin Trapp, ancien gardien du PSG, venu de l'Eintracht Francfort. Un renfort déjà important en interne, l’Allemand de 35 ans jouant les traducteurs pour Otavio, recrue la plus chère de l’histoire du club avec un transfert à 17M€.
Huit renforts ont posé leurs valises dans la capitale durant l’été, s’engageant en faveur du Paris FC. Parmi eux, un joueur connaissant très bien la ville pour avoir évolué plusieurs années au PSG. Désireux d’enrôler un portier pour épauler Obed Nkambadio, les dirigeants parisiens ont recruté Kevin Trapp, débarquant en provenance de l'Eintracht Francfort.
Kevin Trapp crucial dans l’intégration d’Otavio
Le portier allemand vient donc au Paris FC pour apporter son expérience, épauler les jeunes joueurs, mais également jouer les traducteurs ! Grâce à ses qualités de polyglotte, parlant six langues dont le portugais grâce à sa femme, le mannequin brésilien Izabel Goulart, Kevin Trapp joue un rôle important dans l’intégration d’Otavio, recrue la plus chère de l’histoire du PFC.
« C’est très important pour moi de pouvoir compter sur quelqu’un comme Kevin Trapp »
« Forcément au début, j’avais des soucis de communication car je ne parlais pas la langue, a reconnu Otávio, rapporté par Le Parisien. Mais j’apprends beaucoup tous les jours, ça va de mieux en mieux. Je prends maintenant des cours de Français et Kevin m’aide beaucoup au quotidien. C’est très important pour moi de pouvoir compter sur quelqu’un comme lui. D’autres joueurs comme Kolo (Timothée Kolodziejczak), qui parle espagnol, aussi. On est déjà une grande famille. »