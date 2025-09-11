Transfert de dernière minute : Le Paris FC annonce un ultime coup !

Alexis Brunet

Cet été, le Paris FC s’est bien renforcé lors du mercato, même s’il aurait pu en faire un peu plus. Pierre Ferracci en a bien conscience et le président parisien a d’ailleurs révélé qu’un joker pourrait bien être recruté pour apporter un peu plus de possibilités à Stéphane Gili. Le PFC pourrait également se montrer actif l’hiver prochain.

Cette saison, le Paris FC sera l’une des attractions de la Ligue 1. Il sera curieux de voir comment le club parisien se débrouillera dans l’ombre du PSG et s’il arrivera surtout à obtenir son maintien dans l’élite. Pour s’en donner les moyens, le PFC a beaucoup recruté cet été, même si tout n’a pas été parfait.

« On a encore le droit à un joker » Invité de BFM Business, Pierre Ferracci a justement fait un point sur le mercato du Paris FC. Le président parisien a affirmé que son club allait peut-être recruter un joker, mais qu’il serait également sans doute actif cet hiver. « Tout le monde juge notre recrutement équilibré. On le complétera sans doute un peu en janvier, et on a encore le droit à un joker. On a recruté huit joueurs, on est contents. On a mis quelques dizaines de millions d’euros (sur la table). »