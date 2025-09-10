Mercato - Paris FC : Transfert validé par une légende !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en fin de mercato en provenance de la Fiorentina dans le cadre d’un transfert estimé à 2M€, Jonathan Ikoné aurait pu échapper au Paris FC. Samsunspor était également intéressé, mais la formation turque a finalement jeté son dévolu sur Tanguy Coulibaly et l’international français, dont le profil a été validé par Jürgen Klopp, a donc rejoint le club de la capitale.

Trois ans après son départ du LOSC, Jonathan Ikoné a fait son grand retour en Ligue 1 cet été. Le dernier jour du mercato, le Paris FC s’est attaché les services de l’ailier âgé de 27 ans, recruté contre 2M€ en provenance de la Fiorentina, mais le joueur formé au PSG aurait pu échapper au PFC.

Le PFC était en concurrence avec Samsunspor pour Ikoné En effet, d’après les informations de Foot Mercato, le promu de Ligue 1 n’était pas le seul intéressé par Jonathan Ikoné. C’était également le cas de Samsunspor, dont le président était séduit par le profil de l’international français (4 sélections). Toutefois, Fuat Çapa avait d’autres plans.