Mercato - Paris FC : Transfert validé par une légende !

Arrivé en fin de mercato en provenance de la Fiorentina dans le cadre d’un transfert estimé à 2M€, Jonathan Ikoné aurait pu échapper au Paris FC. Samsunspor était également intéressé, mais la formation turque a finalement jeté son dévolu sur Tanguy Coulibaly et l’international français, dont le profil a été validé par Jürgen Klopp, a donc rejoint le club de la capitale.
Trois ans après son départ du LOSC, Jonathan Ikoné a fait son grand retour en Ligue 1 cet été. Le dernier jour du mercato, le Paris FC s’est attaché les services de l’ailier âgé de 27 ans, recruté contre 2M€ en provenance de la Fiorentina, mais le joueur formé au PSG aurait pu échapper au PFC.
Le PFC était en concurrence avec Samsunspor pour Ikoné
En effet, d’après les informations de Foot Mercato, le promu de Ligue 1 n’était pas le seul intéressé par Jonathan Ikoné. C’était également le cas de Samsunspor, dont le président était séduit par le profil de l’international français (4 sélections). Toutefois, Fuat Çapa avait d’autres plans.
Klopp a validé le profil d’Ikoné
Le directeur sportif de Samsunspor a mis fin à cette piste, préférant recruter Tanguy Coulibaly (24 ans), arrivé en provenance de Montpellier. Ce qui a laissé le champ libre au Paris FC dans le dossier Jonathan Ikoné et Foot Mercato précise que son profil a été validé par l'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, désormais responsable mondial du football chez Red Bull.