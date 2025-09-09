Plan B au Paris FC : Un gros coup révélé sur le mercato !

Nouveau venu en Ligue 1, le Paris FC a profité de l'été pour explorer beaucoup de pistes pour son mercato. Le club dispose de nouveaux moyens financiers importants et a validé de gros coups. Parmi les pistes évoquées, le nom de Sofyan Amrabat a également circulé. Le Marocain disposait du profil parfait mais le Paris FC a fini par recruter Pierre Lees-Melou.
Alors que le mercato s'est terminé le 1er septembre, certaines équipes de Ligue 1 ont tenté des gros coups durant l'été. C'est le cas du Paris FC qui a jeté son dévolu sur Sofyan Amrabat. Mais l'opération ne s'est jamais concrétisée, le Marocain n'étant pas vraiment convaincu par le projet.
Le Paris FC a tenté Amrabat
Comme le révèle Foot Mercato, le Paris FC a tenté de se pencher sur le dossier Amrabat lorsque celui menant à Benjamin André est tombé à l'eau. L'international marocain possède une belle expérience qui plaît beaucoup aux dirigeants parisiens. Mais après Fenerbahçe, il a fini par rejoindre le Real Betis en prêt pour la saison.
Le Paris FC se rabat sur Lees-Melou
Pour son retour en Ligue 1 après plusieurs décennies d'absence, le Paris FC a orienté son recrutement vers des profils d'expérience et qui potentiellement connaissent bien le championnat. Ce n'est pas le cas de Sofyan Amrabat mais le club a bien discuté avec le joueur, grâce à Stéphane Gilli notamment qui le connaît bien.