Plan B au Paris FC : Un gros coup révélé sur le mercato !

Nouveau venu en Ligue 1, le Paris FC a profité de l'été pour explorer beaucoup de pistes pour son mercato. Le club dispose de nouveaux moyens financiers importants et a validé de gros coups. Parmi les pistes évoquées, le nom de Sofyan Amrabat a également circulé. Le Marocain disposait du profil parfait mais le Paris FC a fini par recruter Pierre Lees-Melou.

Alors que le mercato s'est terminé le 1er septembre, certaines équipes de Ligue 1 ont tenté des gros coups durant l'été. C'est le cas du Paris FC qui a jeté son dévolu sur Sofyan Amrabat. Mais l'opération ne s'est jamais concrétisée, le Marocain n'étant pas vraiment convaincu par le projet.

Le Paris FC a tenté Amrabat Comme le révèle Foot Mercato, le Paris FC a tenté de se pencher sur le dossier Amrabat lorsque celui menant à Benjamin André est tombé à l'eau. L'international marocain possède une belle expérience qui plaît beaucoup aux dirigeants parisiens. Mais après Fenerbahçe, il a fini par rejoindre le Real Betis en prêt pour la saison.