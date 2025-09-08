Paris FC : Le transfert à 17M€ qui a capoté !

Alexis Brunet

Pour son grand retour en Ligue 1, le Paris FC cherchait à se renforcer grandement. Le club de la capitale voulait surtout apporter de l’expérience à son effectif et certains coups ont donc été tentés. Les dirigeants parisiens ont notamment négocié avec Sofyan Amrabat, mais l’international marocain estimé à 17M€ a finalement décidé de signer au Real Betis.

Une victoire et deux défaites. Voilà pour le moment le bilan du Paris FC en trois matches de Ligue 1. Le club de la capitale savait que cela n’allait pas être facile pour son grand retour dans l’élite, mais il compte sur les différentes arrivées lors du mercato estival pour assurer rapidement le maintien et même plus encore.

Le Paris FC a accueilli neuf nouveaux joueurs Pour son grand retour dans l’élite, le Paris FC a finalement recruté neuf nouveaux joueurs. Les dirigeants parisiens ont fait venir certains éléments qui connaissent bien la Ligue 1 comme Pierre Lees-Melou ou bien encore Jonathan Ikoné et Moses Simon. Le club de la capitale a également tenté quelques coups, avec la signature de Willem Geubbels, ancien grand espoir de l’OL.