Mercato - Paris FC : «A deux jours de signer», Thierry Henry annule tout !

En août 2023, Thierry Henry était nommé sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Pour l’accompagner, le champion du monde 98 avait notamment décidé de s’entourer de Gaël Clichy, son ancien coéquipier à Arsenal. Ce dernier est alors devenu entraîneur adjoint des Bleuets, une poste pour lequel Clichy a annulé… sa signature au Paris FC.
Sur le banc de l’équipe de France en tant qu’adjoint de Thierry Henry, Gaël Clichy souhaitait initialement disputer les Jeux Olympiques comme joueur. Un rêve pour lequel l’ancien joueur d’Arsenal était d’ailleurs prêt à signer… au Paris FC. Un transfert qui n’a finalement jamais eu lieu. Et Thierry Henry n’est pas étranger à tout cela.
« C’était mon rêve ! »
C’est pour L’Equipe que Gaël Clichy a raconté sa signature avortée au Paris FC. L’ancien adjoint de Thierry Henry a ainsi expliqué : « Pourquoi avoir accepter de rejoindre les Espoirs comme adjoint, à l’été 2023 ? Ma carrière de joueur n’étais pas terminée et je m’étais dit qu’il fallait que je joue un an pour avoir une chance d’être appelé pour les Jeux comme joueur hors d’âge. C’était mon rêve ! ».
« Thierry m’a appelé pour être son assistant »
« J’étais à deux jours de signer pour le Paris FC et c’est à ce moment-là que Thierry (Henry) m’a appelé pour être son assistant. Ça a tout chamboulé. J’avais déjà l’idée de devenir entraîneur, mais je n’étais pas prêt à arrêter de jouer. On n’est jamais vraiment prêt. Mais c’était Thierry, j’ai gagné avec lui mon premier trophée et puis l’équipe de France, les JO à Paris qui arrivent tous les cents ans… », a ensuite lâché Gaël Clichy.