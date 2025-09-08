Mercato - Paris FC : «A deux jours de signer», Thierry Henry annule tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En août 2023, Thierry Henry était nommé sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Pour l’accompagner, le champion du monde 98 avait notamment décidé de s’entourer de Gaël Clichy, son ancien coéquipier à Arsenal. Ce dernier est alors devenu entraîneur adjoint des Bleuets, une poste pour lequel Clichy a annulé… sa signature au Paris FC.

Sur le banc de l’équipe de France en tant qu’adjoint de Thierry Henry, Gaël Clichy souhaitait initialement disputer les Jeux Olympiques comme joueur. Un rêve pour lequel l’ancien joueur d’Arsenal était d’ailleurs prêt à signer… au Paris FC. Un transfert qui n’a finalement jamais eu lieu. Et Thierry Henry n’est pas étranger à tout cela.

« C’était mon rêve ! » C’est pour L’Equipe que Gaël Clichy a raconté sa signature avortée au Paris FC. L’ancien adjoint de Thierry Henry a ainsi expliqué : « Pourquoi avoir accepter de rejoindre les Espoirs comme adjoint, à l’été 2023 ? Ma carrière de joueur n’étais pas terminée et je m’étais dit qu’il fallait que je joue un an pour avoir une chance d’être appelé pour les Jeux comme joueur hors d’âge. C’était mon rêve ! ».