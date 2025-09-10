Barcola - PSG : Un sale coup signé Guardiola ?

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2028, Bradley Barcola a beaucoup fait parler de lui lors du dernier mercato estival. Il faut dire que l’international français a clairement perdu sa place au Paris Saint-Germain avec l’explosion du phénomene Désiré Doué, mais également avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia.

Pas de folies à Paris. Cet été, les dirigeants du PSG n’ont pas souhaité faire des gros mouvements sur le marché des transferts, même si on peut noter le départ d’un joueur tel que Gianluigi Donnarumma. La volonté était claire : renforcer une équipe qui a montré des choses incroyables, en la renforçant seulement à quelques postes.

L’été agité de Barcola Ainsi, il a fallu garder les meilleurs éléments de l’effectif, même ceux qui n’ont pas forcément brillé au fil des derniers mois. De moins en moins utilisé par Luis Enrique, Bradley Barcola a fait saliver des nombreux clubs à travers l’Europe, avec notamment le Bayern Munich. Mais c’est un autre cador qui aurait pu réellement faire trembler le PSG.