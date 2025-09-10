PSG - «Je fais le maximum pour y aller» : Barcola confirme son départ à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Buteur mardi soir sur une offrande de Kylian Mbappé, Bradley Barcola a offert la victoire à l'équipe de France contre Islande (2-1). Un succès difficile qui rapproche toutefois encore un peu plus les Bleus d'une qualification à la prochaine Coupe du monde. Et l'ailier du PSG a bel et bien l'intention de se rendre aux Etats-Unis.

Depuis quelques mois, Bradley Barcola s'est imposé comme un élément majeur en équipe de France. De nouveau titulaire contre l'Ukraine vendredi puis face à l'Islande ce mardi au Parc des Princes, l'ailier du PSG a même offert la victoire aux Bleus à Paris sur une offrande de Kylian Mbappé (2-1). Assez logiquement, Barcola se projette donc sur la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Barcola rêve de la Coupe du monde « On veut garder que le score, c’était dur tout le match, on est tombé sur une équipe qui jouait très bas. C’était compliqué, on a su marquer, on va retenir ça. On s’est dit qu’il fallait jouer plus vite, faire des attaques rapides. Quand on prenait notre temps, ils se remettaient en bloc », confie-t-il au micro de TF1, avant de se projeter sur la prochaine Coupe du monde.