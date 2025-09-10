PSG - «Je fais le maximum pour y aller» : Barcola confirme son départ à l'étranger !

Buteur mardi soir sur une offrande de Kylian Mbappé, Bradley Barcola a offert la victoire à l'équipe de France contre Islande (2-1). Un succès difficile qui rapproche toutefois encore un peu plus les Bleus d'une qualification à la prochaine Coupe du monde. Et l'ailier du PSG a bel et bien l'intention de se rendre aux Etats-Unis.
Depuis quelques mois, Bradley Barcola s'est imposé comme un élément majeur en équipe de France. De nouveau titulaire contre l'Ukraine vendredi puis face à l'Islande ce mardi au Parc des Princes, l'ailier du PSG a même offert la victoire aux Bleus à Paris sur une offrande de Kylian Mbappé (2-1). Assez logiquement, Barcola se projette donc sur la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.
Barcola rêve de la Coupe du monde
« On veut garder que le score, c’était dur tout le match, on est tombé sur une équipe qui jouait très bas. C’était compliqué, on a su marquer, on va retenir ça. On s’est dit qu’il fallait jouer plus vite, faire des attaques rapides. Quand on prenait notre temps, ils se remettaient en bloc », confie-t-il au micro de TF1, avant de se projeter sur la prochaine Coupe du monde.
«Je fais le maximum pour y aller»
« J’ai mes habitudes ici (au Parc des Princes), j’arrive à marquer. On savait que c’étaient les deux plus gros matches, on se devait de gagner. On est content, on a gagné. Tous les jours de l’équipe de France ont l’objectif de jouer cette Coupe du Monde et je fais le maximum pour y aller », ajoute Bradley Barcola.